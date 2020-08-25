تعرف على شروط وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، التأهب بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على "فيسبوك"، أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في الخط الأحمر سرت-الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للميليشيات السورية التركية للهجوم على المنطقة وفي سياق آخر، أفادت مصادر صحفية أن الجيش الوطني الليبي سلم أميركا وأوروبا شروطه لوقف إطلاق النار واشترط الجيش الليبي لوقف إطلاق النار سحب الميليشيات من حدود سرت والجفرة، كما طلب إشرافاً دولياً على سحب المرتزقة التابعة للوفاق.

وطالب الجيش الوطني الليبي بتفكيك القواعد العسكرية التركية، مشدداً على هذه النقطة قبل الموافقة على أي مبادرة وشدد الجيش على ضرورة إلزام تركيا بسحب قواتها من ليبيا، كما اشترط تجميد الاتفاقيات المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع تركيا للقبول بأي مبادرة كما طالب بوضع جدول زمني لسحب المستشارين العسكريين الأتراك من ليبيا، وجدول زمني لتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطلب الجيش الوطني تأمين المناطق النفطية دون مشاركة حكومة الوفاق.