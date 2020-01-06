دعت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية إلى بناء قوة عسكرية "منيعة"، معتبرة أنه ينبغي على بيونغ يانغ ألا تعول على اتفاقات مع الولايات المتحدة، وأن تمضي في طريقها الخاص دون تردد.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين أنه "لا يوجد شيء لنتوقعه (من الولايات المتحدة) أو نتردد بشأنه في وجه الأعمال العدائية المتزايدة والتهديدات النووية والابتزاز".

وأضافت الصحيفة: "يجب أن نواصل تعزيز قوتنا العسكرية المنيعة، كي لا يفكر أحد في استخدام القوات المسلحة ضدنا، وحتى تتراجع الولايات المتحدة عن سياستها العدائية".

وحذرت الصحيفة من أنه "قد يتم انتهاك سيادة كوريا الشمالية وأمنها إذا لم تواصل بيونغ يانغ تعزيز قدراتها على الدفاع عن النفس، واكتفت بالانتظار حتى ترفع العقوبات المفروضة ضدها فحسب".

وكانت كوريا الشمالية تأمل في أن يؤدي تطور محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة إلى تخفيف أو رفع العقوبات المعوّقة، والمساعدة على إنعاش اقتصادها الهش، لكن هذه المحادثات توقفت منذ انتهاء القمة بين الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي.

وقد ظلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تدعو إلى "الاعتماد على الذات" و"الدفاع عن النفس" بشكل يومي تقريبا منذ أن اتهم كيم في أواخر ديسمبر الولايات المتحدة بالمماطلة في محادثات نزع السلاح النووي، وهدد بعرض "سلاح استراتيجي جديد" للعالم في المستقبل القريب، في خطة قد تتضمن اختبار صاروخ طويل المدى.