سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية يصرح تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني
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سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية يصرح تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني

العرب اليوم -

العرب اليوم - سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية يصرح تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني

رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل
بيروت - العرب اليوم

سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية يصرح تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني

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سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية يصرح تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية يصرح تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني



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