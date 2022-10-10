بوتين يحذر كييف من تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية وهدد بوتين، في مستهل اجتماعه بالأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، 10 أكتوبر، برد صارم وقاس على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد.