مقتل مسؤولين سودانيين إثر حادث سقوط طائرة في ولاية القضارف بشرق السودان

أدى سقوط طائرة سودانية، اليوم الأحد، 9 ديسمبر/كانون الأول، لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان.

ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد "سقطت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين، اليوم الأحد، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات".

ووفقا لمصادر في السودان، فإن حريق اندلع في الطائرة بعد الحادث، شوهد من مسافة بعيدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، فيما لم ترد أي أنباء رسمية بعد عن مصير القضارف وصحبه من المسؤولين وطاقم الطائرة المنكوبة.

نقلًا عن سبوتنيك