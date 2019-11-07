انطلاق تظاهرة في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الأمنية العراقية تحاول تفريقها
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انطلاق تظاهرة في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الأمنية العراقية تحاول تفريقها

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العرب اليوم - انطلاق تظاهرة في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الأمنية العراقية تحاول تفريقها

تظاهرات العراق
بغداد - العرب اليوم

انطلاق تظاهرة في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الأمنية العراقية تحاول تفريقها.

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انطلاق تظاهرة في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الأمنية العراقية تحاول تفريقها انطلاق تظاهرة في شارع الرشيد وسط بغداد والقوات الأمنية العراقية تحاول تفريقها



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