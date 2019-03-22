ًارتفاع أعداد ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل إلى 120 شخصا

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم /الجمعة/ بارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل إلى 120 شخصا.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن عمليات البحث ما تزال مستمرة للبحث عن مفقودين آخرين .

وكان العشرات من المواطنين قد لقوا مصرعهم غرقا أمس الخميس ، وفقدان آخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا .