مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 إثر انفجار منجم فحم في إندونيسيا

أعلن مسؤولون وفاة ستة أشخاص وإصابة اثنان، اليوم الجمعة، إثر انفجار لغاز الميثان بمنجم للفحم في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.وقال روماينور، المسؤول بهيئة الحماية المدنية الإقليمية، إن خمسة أشخاص تمكنوا من الخروج من مدخل المنجم الذي يقع في مقاطعة ساواهلونتو عقب الانفجار، وقد أصيب اثنان منهم بجروح خطيرة.