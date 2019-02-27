باكستان تعلق الرحلات الجوية في عدة مطارات بسبب الأوضاع المتوترة مع الهند

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية تعليق جميع الرحلات الداخلية والخارجية الجوية في مطارات "لاهور - ملتان - فيصل آباد - سيالكوت - إسلام آباد" حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب توتر الأوضاع على الحدود بين الهند وباكستان.

وذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أنه تم تعليق الرحلات عقب قيام القوات الجوية الباكستانية بإسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي للبلاد واعتقال قائد طائرة هندي، ويأتي ذلك عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث أغلقت المطارات في كل من مدن (لياه - جامو - سريناجار - باثانكوت - أمريستار) أمام الرحلات التجارية.