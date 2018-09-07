أنطونيو غوتيريس يرحب بالتزام كيم جونغ-أون بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتزام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون في 5 سبتمبر الجاري بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأثنى الأمين العام في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على استمرار الزخم والجهود التي تبذلها الكوريتان لتعزيز بناء الثقة والمصالحة، تمشيًا مع إعلان بانمونجوم.

وأعرب غوتيريس عن تطلعه إلى إحراز مزيد من التقدم في القمة بين الكوريتين في وقت لاحق من هذا الشهر، نحو تحقيق السلام والأمن المستدامين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتبنى زعيما كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إعلان بانمونجوم من أجل السلام والازدهار والتوحيد في شبه الجزيرة الكورية في 27 أبريل 2018 م خلال قمة الكوريتين.

ووفقًا للإعلان، اتفق قادة الكوريتين على العمل معًا لإنهاء الحرب الكورية وبدء عهد جديد من السلام ومشاركة الالتزامات في إنهاء الانقسامات والمواجهة من خلال الاقتراب من حقبة جديدة من المصالحة الوطنية والسلام.