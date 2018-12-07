قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران اليوم /الجمعة/ إن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفاد بأنه سيلقي كلمة أمام الشعب الفرنسي بداية الأسبوع المقبل عن حركة (السترات الصفراء), حيث إنه من المخطط أن تشهد فرنسا تظاهرات عنف مجددا غدا السبت بسبب ارتفاع أسعار المعيشة.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب الوقود.

وتسبب المتظاهرون في إحداث تخريب في وسط العاصمة "باريس" على مدار الأسبوعين الماضيين.