ماكرون سيلقي كلمة عن حركة السترات الصفراء السبت
آخر تحديث GMT11:15:26
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ماكرون سيلقي كلمة عن حركة "السترات الصفراء" السبت

العرب اليوم -

العرب اليوم - ماكرون سيلقي كلمة عن حركة "السترات الصفراء" السبت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس -أ ش أ

قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران اليوم /الجمعة/ إن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفاد بأنه سيلقي كلمة أمام الشعب الفرنسي بداية الأسبوع المقبل عن حركة (السترات الصفراء), حيث إنه من المخطط أن تشهد فرنسا تظاهرات عنف مجددا غدا السبت بسبب ارتفاع أسعار المعيشة. 

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن حركة "السترات الصفراء" كانت قد بدأت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بسبب زيادة الضرائب الوقود.  

وتسبب المتظاهرون في إحداث تخريب في وسط العاصمة "باريس" على مدار الأسبوعين الماضيين.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ماكرون سيلقي كلمة عن حركة السترات الصفراء السبت ماكرون سيلقي كلمة عن حركة السترات الصفراء السبت



أخبار ذات صلة

GMT 11:02 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

الإحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس ورام الله
العرب اليوم - الإحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس ورام الله

GMT 09:34 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

فرنسا ستنشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة استعدادًا للاحتجاجات
العرب اليوم - فرنسا ستنشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة استعدادًا للاحتجاجات

GMT 09:28 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق
العرب اليوم - مقتل 8 عناصر من حزب العمال الكردستانى في العراق

GMT 00:11 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

"البنتاغون" يجهز 8 آلاف مقاتل محلي من أصل 40 ألفا في سورية
العرب اليوم - "البنتاغون" يجهز 8 آلاف مقاتل محلي من أصل 40 ألفا في سورية

GMT 00:03 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

فرنسا تنشر 89 ألف شرطي تحسبا لاحتجاجات السبت وإيفل يغلق أبوابه
العرب اليوم - فرنسا تنشر 89 ألف شرطي تحسبا لاحتجاجات السبت وإيفل يغلق أبوابه

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ماكرون سيلقي كلمة عن حركة السترات الصفراء السبت ماكرون سيلقي كلمة عن حركة السترات الصفراء السبت



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:12 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

المصممة فاطمة نصر تكشف أسرار مجموعتها الجديدة للأزياء
العرب اليوم - المصممة فاطمة نصر تكشف أسرار مجموعتها الجديدة للأزياء

GMT 05:46 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

بريطانية تكشف أهمّ ملامح رحلتها السياحية إلى مصر
العرب اليوم - بريطانية تكشف أهمّ ملامح رحلتها السياحية إلى مصر

GMT 07:13 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

"الباتشورك" فن يقوم على خياطة قطع مختلفة بواسطة الإبرة اليدوية
العرب اليوم - "الباتشورك" فن يقوم على خياطة قطع مختلفة بواسطة الإبرة اليدوية

GMT 06:57 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

محمد بن راشد يرحِّب بزيارة البابا فرنسيس للإمارات
العرب اليوم - محمد بن راشد يرحِّب بزيارة البابا فرنسيس للإمارات

GMT 00:25 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

طرد صحافية أسترالية من البرلمان بدعوى ارتدائها ملابسَ فاضحة
العرب اليوم - طرد صحافية أسترالية من البرلمان بدعوى ارتدائها ملابسَ فاضحة

GMT 04:49 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

متحف "المتروبوليتان" يستضيف أول عرض لدار "شانيل"
العرب اليوم - متحف "المتروبوليتان" يستضيف أول عرض لدار "شانيل"

GMT 04:40 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

الدليل المحلي لأهمّ ما يُميِّز الدولة الأفريقية الأصغر إريتريا
العرب اليوم - الدليل المحلي لأهمّ ما يُميِّز الدولة الأفريقية الأصغر إريتريا

GMT 14:40 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أحدث الصيحات في تصميم ديكور الطائرات الخاصّة
العرب اليوم - تعرّف على أحدث الصيحات في تصميم ديكور الطائرات الخاصّة

GMT 05:11 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

محمد دحلان يدعو الرئيس الفلسطيني للذهاب الى غزة
العرب اليوم - محمد دحلان يدعو الرئيس الفلسطيني للذهاب الى غزة

GMT 02:44 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

طفل يفوز بـ 22 مليون دولار بسبب تقييمه ألعابه على "يوتيوب "
العرب اليوم - طفل يفوز بـ 22 مليون دولار بسبب تقييمه ألعابه على "يوتيوب "

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:42 2018 الخميس ,06 كانون الأول / ديسمبر

تداول مقطع فيديو مسرب للفنانة الجزائرية صباح عبر مواقع التواصل
العرب اليوم - تداول مقطع فيديو مسرب للفنانة الجزائرية صباح عبر مواقع التواصل

GMT 14:29 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

تركي آل الشيخ يُعوض بيراميدز فشل صفقة خريبين
العرب اليوم - تركي آل الشيخ يُعوض بيراميدز فشل صفقة خريبين

GMT 17:38 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

محمد الشرنوبي يكشف التفاصيل الكاملة عن حياته العاطفية
العرب اليوم - محمد الشرنوبي يكشف التفاصيل الكاملة عن حياته العاطفية

GMT 10:41 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الكشف عن أسوأ عام مر على كوكب الأرض
العرب اليوم - الكشف عن أسوأ عام مر على كوكب الأرض

GMT 15:33 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

عائلة الفنان المصري صلاح قابيل تنفي دفنه حيًا
العرب اليوم - عائلة الفنان المصري صلاح قابيل تنفي دفنه حيًا

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 01:46 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

شيماء مرسي تؤكّد أنّ مواقع التواصل الاجتماعي يحكمها الإتيكيت
العرب اليوم - شيماء مرسي تؤكّد أنّ مواقع التواصل الاجتماعي يحكمها الإتيكيت

GMT 09:32 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبر

آل نهيان يهنئون رئيس باكستان بتوليه رئاسة بلاده
العرب اليوم - آل نهيان يهنئون رئيس باكستان بتوليه رئاسة بلاده

GMT 08:42 2016 الأحد ,07 آب / أغسطس

الملك سلمان يستقبل أمير قطر تميم بن حمد ويعرض معه التطورات في الخليح واليمن وسورية
العرب اليوم - الملك سلمان يستقبل أمير قطر تميم بن حمد ويعرض معه التطورات في الخليح واليمن وسورية

GMT 08:31 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تكشف حقيقة تناولها للمواد المخدرة
العرب اليوم - الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تكشف حقيقة تناولها للمواد المخدرة

GMT 06:31 2015 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

ليزي فيلاسكيز تواجه حملات السخرية بمحاضرات عن التحفيز
العرب اليوم - ليزي فيلاسكيز تواجه حملات السخرية بمحاضرات عن التحفيز

GMT 02:44 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

نيرمين الفقى تنضم إلى فريق عمل مسلسل "أبو العروسة"
العرب اليوم - نيرمين الفقى تنضم إلى فريق عمل مسلسل "أبو العروسة"

GMT 09:26 2015 الخميس ,02 إبريل / نيسان

" البيئة" تصدر قرارًا بشأن حماية النباتات البرية في الإمارات
العرب اليوم - " البيئة" تصدر قرارًا بشأن حماية النباتات البرية في الإمارات

GMT 20:25 2014 الإثنين ,14 تموز / يوليو

الجمعية اليمنية للمرأة في عدن تدشن مشروع توزيع كسوة العيد
العرب اليوم - الجمعية اليمنية للمرأة في عدن تدشن مشروع توزيع كسوة العيد

GMT 04:08 2017 السبت ,20 أيار / مايو

تعرف على هلا عبدالله أشهر "فاشينيستا" سعودية
العرب اليوم - تعرف على هلا عبدالله أشهر "فاشينيستا" سعودية

GMT 00:42 2017 السبت ,27 أيار / مايو

نوال ملوك تستعد لإطلاق مجموعة مميزة من الأزياء المحتشمة
العرب اليوم - نوال ملوك تستعد لإطلاق مجموعة مميزة من الأزياء المحتشمة

GMT 11:47 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

مطالبات بتعزيز حماية كبيرات السن الأردنيات من العنف وسوء المعاملة
العرب اليوم - مطالبات بتعزيز حماية كبيرات السن الأردنيات من العنف وسوء المعاملة

GMT 07:35 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

الدكتور مصطفى محمود وحياة الشك واليقين في الذكرى السادسة لوفاته
العرب اليوم - الدكتور مصطفى محمود وحياة الشك واليقين في الذكرى السادسة لوفاته

GMT 01:01 2017 السبت ,15 إبريل / نيسان

باية سوسي تعيد تدوير أكياس البلاستيك وتبتكر حقائب للتسوق
العرب اليوم - باية سوسي تعيد تدوير أكياس البلاستيك وتبتكر حقائب للتسوق

GMT 16:25 2018 السبت ,10 آذار/ مارس

تفاصيل مقتل مواطن على طريق الأوتوستراد بعدما اكتشف خيانة زوجته
العرب اليوم - تفاصيل مقتل مواطن على طريق الأوتوستراد بعدما اكتشف خيانة زوجته

GMT 05:15 2015 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

أزياء الغجر تظهر من جديد وتتربع على عرش الموضة في ربيع وصيف 2015
العرب اليوم - أزياء الغجر تظهر من جديد وتتربع على عرش الموضة في ربيع وصيف 2015

GMT 00:35 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

«غوغل» الروسي يخسر مليار دولار بسبب إشاعة
العرب اليوم - «غوغل» الروسي يخسر مليار دولار بسبب إشاعة

GMT 10:54 2018 الإثنين ,15 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة الفنان أحمد عبد الوارث بعد صراع مع المرض
العرب اليوم - وفاة الفنان أحمد عبد الوارث بعد صراع مع المرض

GMT 13:11 2018 الأحد ,13 أيار / مايو

ربة منزل تضع سم الفئران في الشاي لتقتل زوجها بسبب سوء معاملته
العرب اليوم - ربة منزل تضع سم الفئران في الشاي لتقتل زوجها بسبب سوء معاملته

GMT 04:11 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان

ليفربول يصف محمد صلاح بـ "الملك المصري"
العرب اليوم - ليفربول يصف محمد صلاح بـ "الملك المصري"

GMT 12:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

كشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي تين كات
العرب اليوم - كشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي تين كات

GMT 05:42 2017 الخميس ,26 تشرين الأول / أكتوبر

طليق سمية الخشاب يُطارد أحمد سعد بعد حفلة زواجه
العرب اليوم - طليق سمية الخشاب يُطارد أحمد سعد بعد حفلة زواجه

GMT 01:40 2017 الأحد ,09 إبريل / نيسان

مقطع جديد يُظهر الفنان الراحل بوب روس عبر "ديب دريم"
العرب اليوم - مقطع جديد يُظهر الفنان الراحل بوب روس عبر "ديب دريم"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab