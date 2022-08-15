جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق متشعب لحماس يصل إلى إسرائيل

نقلت مراسلتنا عن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط حفر نفق متشعب بشقين لحماس، وصل إلى داخل إسرائيل من دون أن يخترق العائق الأمني الذي اكتمل بناؤه العام الماضي. وأفيد في هذا السسياق بأن مسار النفق لم يجتز العائق الأمني ​​الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي وصف بأنه "يشكل عاملا أمنيا مهما في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية".