ماليزيا تسجل سبع إصابات جديدة بكورونا
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ماليزيا تسجل سبع إصابات جديدة بكورونا

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العرب اليوم - ماليزيا تسجل سبع إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا
كوالالمبور - العرب اليوم

سجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 8329، والوفيات إلى 117.

ونقلت وكالة أنباء "برناما " الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبد الله قوله : إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن الحكومة.

وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا ، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.

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ماليزيا تسجل سبع إصابات جديدة بكورونا ماليزيا تسجل سبع إصابات جديدة بكورونا



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