خبيرة أميركية تكشف لـسبوتنيكعن التوجهات السياسية لإدارة بايدن
آخر تحديث GMT12:04:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

خبيرة أميركية تكشف لـ"سبوتنيك"عن التوجهات السياسية لإدارة بايدن

العرب اليوم -

العرب اليوم - خبيرة أميركية تكشف لـ"سبوتنيك"عن التوجهات السياسية لإدارة بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

أشارت دينا سبيكلر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بلومنغتون في إنديانا، اليوم الاثنين، إلى أن السياسة الخارجية لن تكون ضمن أولويات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المقابل أكدت على أهمية عقد لقاء قريب يجمع بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت سبيكلر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كنت أتوقع، حتى من خلال مزاج بايدن، أنه سيبحث بنشاط عن خيارات للتعاون. لكن عندما أخذت الصحف هذا الصباح لأرى إلى أين يريد أن يذهب، كل ما رأيته هو موضوع تمديد معاهدة ستارت 3".

وأعربت الخبيرة عن ثقتها في أنه في حالة تمديد معاهدة "ستارت 3" ، فإن الأطراف سوف تتفاوض بنشاط بشأن عقد معاهدة جديدة أو تكميل المعاهدة الحالية. في الوقت نفسه، تشير التصريحات الأخيرة لممثلي الإدارة بشأن روسيا، في رأيها، إلى أن بايدن قد شكل بالفعل وجهات نظر واضحة تمامًا بشأن روسيا.

مظاهرات في موسكو
© SPUTNIK . PAVEL BEDNYAKOV
واشنطن تندد باستخدام السلطات الروسية "القوة" ضد المحتجين المؤيدين للمعارض أليكسي نافالني
ولفتت "سبيكلر" إلى تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، التي اتهمت روسيا بارتكاب "أعمال متهورة وعدائية"، وكذلك "استخدام أسلحة كيميائية ضد المعارض أليكسي نافالني"، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بساكي عن أمر بايدن بالتحقيق في هجوم قراصنة عبر برنامج "سولار ويند" و"تدخل روسيا في انتخابات عام 2020".
بدوره، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، متحدثًا عن تعليمات بايدن للأجهزة الخاصة بجمع البيانات حول هذه الموضوعات، إن مثل هذه التحقيقات قد تمت من قبل، لكن لم يتم تأكيد أي شيء.

وقالت "سبيكلر" بهذا الخصوص: "لا أعرف ما إذا كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي في رأيي سيكون له تأثير كبير بمرور الوقت، يتبنى هذه الآراء (آراء بساكي). هذا هو السؤال الذي أحاول الإجابة عليه: ما هي آراء بلينكن. ولكن لا يوجد الكثير عن ذلك. لسبب ما، قال القليل عن كل هذه الأشياء".

كما لفتت الخبيرة إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان التفاعل بين واشنطن وموسكو أقل من أي وقت مضى على جميع المستويات، حتى في أيام الاتحاد السوفيتي، مع توترات شديدة للغاية. كان الاستثناء هو المفاوضات حول معاهدة "ستارت 3" ، لكنها أصبحت أكثر نشاطًا فقط في نهاية فترة ولايته. في رأيها، قد يكون السبب أنه، على خلفية اتهامات التعاطف مع روسيا، كان يخشى أن أي مبادرات تعاون واسعة النطاق قد تجتذب انتقادات إضافية.

وقالت الأستاذة "سبيكلر": السؤال الآن هو ما إذا كان سيكون هناك شخص في الحكومة سيقف مع مفاوضات [مع روسيا] على مستويات مختلفة. ولا أعرف، هذا متغير مجهول آخر هنا".
وفقاً للخبيرة، من بين أولئك الذين قد يكونون في هذا الدور، ويندي شيرمان - كبيرة مفاوضي الولايات المتحدة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي رشحها بايدن لشغل منصب نائب وزير الخارجية. في هذه الحالة سنتحدث عن التفاعل مع روسيا في القضايا الإيرانية.

وقالت الخبيرة بهذا الشأن: "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي اعتراضات"، مضيفة أنها في حال وجود أي تناقضات في إطار مناقشة البرنامج النووي الإيراني، فهدفها الرئيسي سيكون إيران وليس روسيا.

الشأن الداخلي 

وتابعت الأستاذة سبيكلر: "في الوقت الحالي، السياسة الخارجية ليست أولوية بايدن. لديه مشاكل هائلة تحتاج إلى التعامل معها محليًا. ربما تكون قد رأيتم أن لدينا عددًا أكبر من الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" مقارنة بالحرب العالمية الثانية. و بايدن يأخذ ذلك الأمر بكل جدية.. أعتقد أنه باستثناء موضوع تغير المناخ، السياسة الخارجية ستحتل مكانا في المقعد الخلفي، ولن نرى الكثير من المبادرات الجديدة".

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك  بعد توجه إلى المركز الطبي ولتر ريد في بيثيسدا لتلقي العلاج، ماريلاند، الولايات المتحدة 3 أكتوبر 2020
© REUTERS / ANDREW KELLY
أمريكا تكثف جهودها لتتبع ودراسة تحورات فيروس كورونا
ولفتت الخبيرة إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، ستكون إيران من بين أولويات السياسة الخارجية، حيث لا مفر من التفاعل مع روسيا، مشيرة: "لذلك يمكن أن تكون هذه ساحة أخرى للتفاعل وحتى التعاون".
وأضافت أنه من الصعب تحديد المدة التي ستكون فيها الشؤون الداخلية ذات أولوية أكبر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لأن الكثير يعتمد على النجاح في مكافحة الوباء. وقالت إنه حتى لو كان من الممكن التعامل مع هذا في المستقبل المنظور، ونحن نتحدث بالفعل عن موسم الخريف، فإن المزيد من الانتعاش الاقتصادي سيظهر مستقبلا، وهي مهمة صعبة أيضًا بالنسبة للإدارة الأمريكية.

ليست أولوية ولكن عقد لقاءات ضروري

وفقا لسبيكلر، من غير المرجح أن تكون روسيا من بين أولويات السياسة الخارجية الأمريكية ولا ينبغي توقع "إعادة تحميل" جديدة.

وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة بلومنغتون: "في الوقت الحالي، أصبحت الصين قضية أكبر كتهديد، وسيتم إنفاق الكثير من الطاقة والجهود ورأس المال السياسي على الصين".

في الوقت نفسه أعربت الخبيرة عن أملها في أن يظل موقف بايدن تجاه الحوار مع الدول الأخرى يلعب دورًا إيجابيًا.

وقالت: "يثمن بايدن حقًا الحوار والاتصالات والتفاوض ويؤمن بها كطريقة لممارسة الأعمال. أعتقد أن هناك بعض الفرص هنا كجزء من الفلسفة العامة لكيفية تصرف أمريكا على الساحة العالمية. إنها الاتصالات والتفاعل والتواصل. كما ينتمي بايدن إلى أولئك الذين لديهم قناعة عميقة بالاستماع إلى الطرف الآخر عندما يكون هناك عداء أو مواجهة أو منافسة. تعطيني هذه الفلسفة الأساسية سببًا للاعتقاد أننا سنجد بطريقة ما فرصًا للاتصال".
في رأيها، يمكن أن يلعب لقاء شخصي بين بايدن وبوتين دورًا إيجابيًا.

واختتمت أستاذة العلوم السياسية بالقول إنه: "يجب عقد لقاءات دائما. يجب التحدث دائما. لن يكون هذا أول لقاء له لكن أعتقد أنه يجب أن يكون على جدول أعماله وآمل أنه قد أُدرج عليه".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خبيرة أميركية تكشف لـسبوتنيكعن التوجهات السياسية لإدارة بايدن خبيرة أميركية تكشف لـسبوتنيكعن التوجهات السياسية لإدارة بايدن



أخبار ذات صلة

GMT 11:40 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

بوغدانوف يؤكد أن روسيا تتصرف في ليبيا بشفافية تامة ولديها اتصالات مع جميع القوى هناك
العرب اليوم - بوغدانوف يؤكد أن روسيا تتصرف في ليبيا بشفافية تامة ولديها اتصالات مع جميع القوى هناك

GMT 11:36 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

سلطان عمان يصدر 3 مراسيم عاجلة
العرب اليوم - سلطان عمان يصدر 3 مراسيم عاجلة

GMT 11:30 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين محاولة شن هجوم على الرياض يوم 23 يناير
العرب اليوم - فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين محاولة شن هجوم على الرياض يوم 23 يناير

GMT 11:20 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالة حكومته قريبا لتشكيل أخرى جديدة بأغلبية برلمانية
العرب اليوم - رئيس وزراء إيطاليا يقدم استقالة حكومته قريبا لتشكيل أخرى جديدة بأغلبية برلمانية

GMT 11:14 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

اسئتناف المحادثات التركية اليونانية حول أزمة شرق المتوسط
العرب اليوم - اسئتناف المحادثات التركية اليونانية حول أزمة شرق المتوسط

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أحدث إطلالات هيفاء وهبي الشبابية بموضة المعطف الأصفر

بيروت ـ العرب اليوم

أحدث إطلالات هيفاء وهبي الشبابية فاجأتنا بها على انستغرام حين أطلت بستايل متجدد وأناقة ملفتة تناسب ساعات النهار. لذلك لا بد أن تطلعي على احدث اطلالات هيفاء وهبي الشبابية بموضة المعطف الأصفر الساحر.شاهدي كيف برزت احدث اطلالات هيفاء وهبي الشبابية بموضة المعطف الأصفر.احدث اطلالات هيفاء وهبي فاجأتنا بها بصور متنوعة وملفتة من خلال تألقها بموضة المعطف الأصفر اللماع الذي يبرز بأسلوب الترانشكوت الشبابي والملفت للنظر. فهذا المعطف الذي اختارته هيفاء وهبي تميّز بلونه المشرق من توقيع دار Vetements مع القبعة الملفتة التي تأتي مترابطة مع المعطف والقصة الطويلة التي تتخطى حدود الركبة. كما برزت احدث اطلالات هيفاء وهبي الشبابية من خلال تنسيق هذا المعطف الأصفر مع البنطلون الداكن والقصة المزمومة من الأسفل للحصول على إطلالة ملفتة. كما لم تتخلى ه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:17 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

أجمل تصاميم الفساتين السوداء مستوحاة من عروض الأزياء العالمية
العرب اليوم - أجمل تصاميم الفساتين السوداء مستوحاة من عروض الأزياء العالمية

GMT 02:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط
العرب اليوم - سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط

GMT 03:12 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

تعرف على الألوان المناسبة لديكورات غرفة النوم
العرب اليوم - تعرف على الألوان المناسبة لديكورات غرفة النوم

GMT 04:52 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

بايدن يستبق 26 كانون الثاني ويلغي قرار ترامب بشأن "كورونا"
العرب اليوم - بايدن يستبق 26 كانون الثاني ويلغي قرار ترامب بشأن "كورونا"

GMT 02:59 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

يوتيوبر كوري يروي مغامراته بـ "الجلابية" في صعيد مصر
العرب اليوم - يوتيوبر كوري يروي مغامراته بـ "الجلابية" في صعيد مصر

GMT 01:31 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة
العرب اليوم - لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 03:10 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز ديكورات غرف المعيشة العصرية والمميزة
العرب اليوم - تعرف على أبرز ديكورات غرف المعيشة العصرية والمميزة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:15 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل وأهم السيارات العائلية في 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل وأهم السيارات العائلية في 2021

GMT 08:40 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
العرب اليوم - "فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن

GMT 13:32 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على ما فعلته أزمة كورونا في "سوق اللاعبين"
العرب اليوم - تعرف على ما فعلته أزمة كورونا في "سوق اللاعبين"

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء
العرب اليوم - الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء

GMT 02:48 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد
العرب اليوم - بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد

GMT 16:17 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال
العرب اليوم - شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال

GMT 03:01 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

"جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة
العرب اليوم - "جبل حفيت الصحراوي" تجربة فريدة لعشاق المغامرة

GMT 16:19 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم
العرب اليوم - مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم

GMT 16:57 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية
العرب اليوم - دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية

GMT 16:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن
العرب اليوم - "فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن

GMT 17:00 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"
العرب اليوم - دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 16:52 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي
العرب اليوم - رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء

GMT 03:30 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا
العرب اليوم - منافس صيني جديد لسيارات "لاند كروزر"الشهيرة من تويوتا

GMT 20:31 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

"مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة
العرب اليوم - "مرسيدس" تكشف موعد طرح طراز EQA الكهربائية الجديدة

GMT 06:38 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
العرب اليوم - محيي الدين يؤكّد أن تحسن الاقتصاد مرتبط باحتواء "كورونا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab