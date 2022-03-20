إضراب تجاري شامل رفضا لغلاء الأسعار في مدينة الخليل الفلسطينية

تشهد مدينة الخليل الفلسطينية، اليوم الأحد، إضرابا تجاريا شاملا، رفضا لارتفاع الأسعار ومماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها لحراك "بدنا نعيش". وكان الحراك قد دعا إلى إضراب تجاري شامل واعتصام عند دوار ابن رشد وسط المحافظة، وقال الناطق باسم الحراك رامي الجنيدي، إن التصعيد جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها الحراك للحكومة لتنفيذ الاتفاق المبرم منذ نحو شهر ونصف. واتهم الجنيدي الحكومة بالمماطلة في تنفيذ وعودها والعمل على تصدير الأزمة وتحميل المسؤولية للتجار.