مصر تؤكّد أنّ الجسرين الجوي والبري يستهدفان إعادة إعمار لبنان

قال وزير الخارجية ، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعمل على تلبية أولويات لبنان في هذه المحنة بعد التفجيرات التي زلزلت بيروت الأسبوع الماضيوأضاف وزير الخارجية خلال إدلائه بتصريحات صحفية من قصر بعبدا الرئاسي ببيروت ضمن زيارة تضامنية بدأت اليوم، أن مصر ستوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، والجسر البحري لإعادة الإعماروأكد وزير الخارجية أن مصر تكثّف الجهود في المجالات كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته واستطرد شكري «لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة»