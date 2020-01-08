سماع دوي انفجار قوي عند تقاطع مزدحم في مقديشو

قال شهود عيان، إن انفجارا قويا، وقع عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأربعاء، وذكرت وكالة "رويترز"، أن الانفجار وقع في مكان قريب من عدة مقرات حكومية في وسط مقديشو، ولم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، وكذلك عن حجم الخسائر المادية المترتبة على الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

تسعى حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة منذ عدة سنوات، للإطاحة بالحكومة المركزية، وعلى الرغم من طرد هذه الحركة من مقديشو قبل أعوام، لكنها تواصل استهداف المناطق البارزة مثل نقاط التفتيش والفنادق في العاصمة، وتهاجم أراضي كينيا المجاورة بين الفترة والأخرى.