آلاف الطلبة الجزائريين يحتشدون وسط العاصمة مرددين شعارات تطالب بتنحي رموز بوتفليقة

خرج آلاف الطلبة الجزائريين في مسيرة حاشدة بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، اليوم الأحد، احتفالا باليوم الوطني للطالب.

واحتشد الآلاف في ساحة البريد المركزي في العاصمة انطلاقاً من الجامعة المركزية مرددين شعارات رافضة للانتخابات ومطالبة بتنحي رموز نظام بوتفليقة.