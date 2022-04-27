الخارجية الروسية تُعلن فرض عقوبات على 287 عضواً في مجلس العموم في البرلمان البريطاني
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الخارجية الروسية تُعلن فرض عقوبات على 287 عضواً في مجلس العموم في البرلمان البريطاني

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العرب اليوم - الخارجية الروسية تُعلن فرض عقوبات على 287 عضواً في مجلس العموم في البرلمان البريطاني

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

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الخارجية الروسية تُعلن فرض عقوبات على 287 عضواً في مجلس العموم في البرلمان البريطاني الخارجية الروسية تُعلن فرض عقوبات على 287 عضواً في مجلس العموم في البرلمان البريطاني



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