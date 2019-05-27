صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1.5 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، إن أي زيادة في القدرات العسكرية ستؤدي إلى مخاطر جديدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأثنين:"بالنسبة لقرار الرئيس ترامب بإرسال ألف وخمسمائة جندي كإضافة إلى أولئك الذين تم نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فكما تعلمون، كلما زادت الإمكانات العسكرية، كلما زادت المخاطر".