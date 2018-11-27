رصد 13 إنتهاكاً للهدنة في سوية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي، في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 إنتهاكات، لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي، 6 انتهاكات أخرى.



وذكر بيان الدفاع الروسية، أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.



وأضاف البيان، أن مركز المصالحة الروسي، بين الأطراف المتحاربة في سوريا، نفذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 450 سلة غذائية، بلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى قرية أفتريس بريف دمشق.