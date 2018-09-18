قالت وزارة الدفاع الروسية إن الفرقاطة الفرنسية "أوفيرن" أطلقت صواريخ من على متنها خلال الفترة التي هاجمت فيها 4 طائرات إسرائيلية اللاذقية السورية.

وأضافت الوزارة أنه في هذه الأثناء فقد الاتصال بطائرة إيل 20 الروسية والتي على متنها 14 عسكريًا روسيًا.