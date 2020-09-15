تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية ونجاة قائدها

أعلن متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، اليوم، الثلاثاء، تحطم طائرة تابعة للقوات كانت في مهمة تدريب روتينية بإحدى المناطق في مقاطعة "أتوك" وذكرت القوات - في بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الطيار خرج سالما قبل تحطم الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات في موقع الحادث.. مؤكدة أنه تم إصدار أوامر بتشكيل مجلس من أجل التحقيق في أسباب وقوع الحادث.