تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية

تحطمت طائرة إنذار مبكر من نوع "إي - 2 هوك آي" تابعة للبحرية الأمريكية أمس الاثنين قبالة سواحل ولاية فرجيني وأعلن المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية باتريك غوردن، إن الطائرة تحطمت في حوالي الساعة 16.05 بالتوقيت المحلي ، أثناء تنفيذها رحلة تدريبية بعد انطلاقها من القاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة نورفولك بولاية فرجينيا وأضاف أن قائدي الطائرة وطيارين آخرين "تركوا الطائرة بأمان"، دون تعرضهم لإصابات خطيرة.