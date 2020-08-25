زاسيبكين يؤكد ما يقال حيال تمسّك موسكو بالرئيس سعد الحريري للعودة إلى رئاسة الحكومة ليس دقيقاً لكننا سوف نرحب بتكليفه نظراً لعلاقتنا به وتجربة التعاون معه