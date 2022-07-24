قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ استهدف احتفالاً دينيًا بمناسبة افتتاح كنيسة في مدينة السقيلبية في سوريا

أفادت مصادرنا بسقوط قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ أطلقته التنظيمات الإرهابية، استهدف تجمعا حاشدا في مدينة السقيلبية بريف حماة. وقالت سانا إن الاستهداف الصاروخي أسفر عن مقتل اثنين و11 جريحا أطلقته التنظيمات الإرهابية على تجمع حاشد في مدينة السقيلبية خلال احتفال ديني بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة