وزير الدفاع اليوناني يعلن عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت
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وزير الدفاع اليوناني يعلن عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت

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العرب اليوم - وزير الدفاع اليوناني يعلن عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت

جزيرة كريت
أثينا - العرب اليوم

وزير الدفاع اليوناني يعلن عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت

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وزير الدفاع اليوناني يعلن عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت وزير الدفاع اليوناني يعلن عزم بلاده الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت



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