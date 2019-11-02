رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق
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رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق

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العرب اليوم - رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق

المصارف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق

 

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رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق رئيس جمعية المصارف اللبنانية يصرح أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق



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