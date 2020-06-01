السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة، مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.