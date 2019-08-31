بيونغ يانغ تهاجم بومبيو وتحذر من تراجع فرص التفاوض مع واشنطن

هاجمت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب وصفه سلوك بيونغ يانغ بـ"المارق"، وحذرت من أن آمالها المعقودة على المحادثات النووية مع واشنطن، صارت "تتلاشى تدريجيا".

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية، إن "تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتراجع تدريجيا ونحن مضطرون لإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن".