فرنسا تدين استمرار بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ الباليستية

دانت فرنسا، اليوم الاثنين، استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، معتبرة أنها "تهدد الأمن الإقليمي".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن "باريس تؤكد مجددا إدانتها لهذه الاختبارات المتكررة التي تلحق الضرر بأمن المنطقة وتنتهك قرارات مجلس الأمن".