ليبيا تسجل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 923 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 15 وفاة وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 69.040 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 944 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.780 حالة .