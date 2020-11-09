روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الاثنين عن تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى زيادة يومية منذ بداية الوباء، لترتفع بذلك الحصيلة إلى مليون و796132 إصابة.