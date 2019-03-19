لعمامرة يؤكد أن بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب،كما تعمل الجزائر على وضع دستور جديد يعكس توافقا وطنيًا

قال رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري أن بوتفليقة وافق على نقل السلطة إلى رئيس منتخب، كما نعمل لوضع دستور جديد يعكس توافقا وطنيا في الجزائر .جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة اليوم في موسكو