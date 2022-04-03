حجب شبكات التواصل الإجتماعي الرئيسية في سريلانكا مع تصاعد الاحتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

قيدت الحكومة في سريلانكا الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية على مستوى البلاد.وقد تعذر استخدام الشبكات في أعقاب تواصل دعوات التظاهر الموجهة ضد الحكومة احتجاجاً على تفاقم نقص سلع ومواد أساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود.وتفيد التقارير بأنه تم اعتقال أكثر من 600 شخص خلال الليلة الماضية.

فرغم حظر التجوال المفروض في جميع أنحاء سريلانكا منذ السبت الماضي، إلا أن هناك متظاهرين يصرون على تحديه.كما أن الإعلان عن حالة الطوارئ الوطنية قد خول للجيش صلاحية اعتقال المتظاهرين.وطوت العاصمة كولومبو ليلتها الثالثة في ظل حظر التجوال.

وأرسلت الهند أربعين ألف طن من وقود الديزل لمساعدة جارتها في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها.وتواجه الدولة الجزرية الأسيوية الصغيرة التي تعتمد على السياحة كمصدر مهم للإيرادات ويعيش بها 22 مليون نسمة نقصا حادا في السلع الأساسية والخدمات مع ارتفاع في الأسعار.