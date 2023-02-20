قتلى وجرحى بحادث انقلاب حافلة في المكسيك

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 40 آخرون، في حادث انقلاب حافلة على طريق كواكنوبالان - أواكساكا السريع في المكسيك

وأفادت صحيفة Milenio المكسيكية، نقلا عن الشرطة، بأن الحافلة كانت متجهة من ولاية أواكساكا إلى مكسيكو سيتي، وعلى متنها 55 شخصا، معظمهم مهاجرون غير شرعيين من فنزويلا وكولومبيا.

