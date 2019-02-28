محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه
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محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه

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العرب اليوم - محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه

الامم المتحده
واشنطن - العرب اليوم

محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه

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محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه



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محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه محققوا الامم المتحده يرون ان رد اسرائل علي تظاهرات غزه يمكن ان يمثل جريمه ضد الانسانيه



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