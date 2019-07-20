السعودية ترفض دخول 300 مصري لأداء الحج

استقبل مطار القاهرة الدولي نحو 300 مواطن عائدين من السعودية، بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفاعلية حجّاجا، وقالت مصادر بمطار القاهرة ، إن السلطات السعودية منعت دخول حوالي 300 مصري حتى الآن، من حاملي هذه التأشيرة لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بالحجاج، وتم إعادتهم إلى مطار القاهرة الدولي، وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة فيه والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفاعلية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب باستخراج التأشيرة الفاعلية.

وطالبت الخارجية المصرية المواطنين اليوم الجمعة بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم للنصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقا للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.

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