سلطنة عمان تسجل ١٤٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل ١٤٨٧إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان ٦٩٨٨٧ وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حالات الوفاة بلغت ٣٣٧ حالة وفاة ، وتماثل ٤٦٦٠٨ حالات للشفاء.