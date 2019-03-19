لعمامرة: أطلعت لافروف على حقيقة الأوضاع في الجزائر ونلتزم بمبدأ التزام احترام سيادة

قال رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري أن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر تندرج في الشأن داخلي والـ"عائلي"، وعبّر عن ثقته في قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد حل للمشكلة، مضيفا أن السبيل الوحيد للحل يمر عبر الحوار السياسي الداخلي. جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة اليوم في موسكو