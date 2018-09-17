منظمة التعاون الإسلامي تدعم 7 مشاريع في فلسطين ولبنان وأوغندا والسنغال

وقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بمقر المنظمة في جدة اليوم ، إجراءات تقديم مساعدات من خلال صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة ، لصالح سبعة مشاريع في بعض الدول الأعضاء في المنظمة .
وتأتي هذه المساعدات تنفيذا لقرارات المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي ، في حين استفاد من المساعدات المعتمدة مشاريع تعليمية واجتماعية في دولة فلسطين ، والجمهورية اللبنانية ، وجمهورية أوغندا، وجمهورية السنغال.
وأشار الدكتور العثيمين ، إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار تلبية احتياجات الشعوب الإسلامية ، بهدف تحقيق التنمية في تلك الدول ونشر العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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