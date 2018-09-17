منظمة التعاون الإسلامي تدعم 7 مشاريع في فلسطين ولبنان وأوغندا والسنغال

وقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بمقر المنظمة في جدة اليوم ، إجراءات تقديم مساعدات من خلال صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة ، لصالح سبعة مشاريع في بعض الدول الأعضاء في المنظمة .

وتأتي هذه المساعدات تنفيذا لقرارات المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي ، في حين استفاد من المساعدات المعتمدة مشاريع تعليمية واجتماعية في دولة فلسطين ، والجمهورية اللبنانية ، وجمهورية أوغندا، وجمهورية السنغال.

وأشار الدكتور العثيمين ، إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار تلبية احتياجات الشعوب الإسلامية ، بهدف تحقيق التنمية في تلك الدول ونشر العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية.