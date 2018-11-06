الصحة الكويتية تعلن عن استقبال 205 حالات طارئة نتيجة سوء الأحوال الجوية دون تسجيل وفيات



أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، استقبال 205 حالات طارئة، منهم 157 حالة ربو وقلب؛ نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها الكويت، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات وفيات.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية منذر الجلاهمة – في تصريح صحفي – إنه تم التعامل مع تلك الحالات، والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم، مشيرا إلى أن أكثر الحالات المرضية "منزلية".

وأضاف أنه تم توفير 74 مركزا للإسعاف، وإبلاغ مسئولي تلك المراكز بأن يكونوا على أعلى حالة استعداد قصوى لأي بلاغ يرد اليهم، موضحا أن سبب التأخير لبعض سيارات الإسعاف، هو نتيجة سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر اليوم بتعطيل العمل ساهم بتقليل نسبة الازدحام والحوادث في الطرق.