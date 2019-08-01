قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مدينة قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في المدينة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سيد هاني جدوع ، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته في مدينة قلقيلية.