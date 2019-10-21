بسبب كثافة المشاركين في تحركات وسط بيروت وخصوصا في ساحتي رياض الصلح والشهداء واستعمالهم للداتا والانترنت بشكل متواصل على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتحمل الشبكات الخلوية الموضوعة في المنطقة بسبب تركيبها لإستيعاب عدد معين من المشتركين في الأيام الطبيعية.

وبسبب الشكاوى من بطء الانترنت، قامت شركات الخلوي بتركيب مكينات لتقوية الارسال وداتا الانترنت في الساحات، وهي تسحب من داتا اشتراك الانترنت على الهواتف وهي ليست عبارة عن "واي فاي" مجاني كما يحكى ويروج.

والشركة التي قامت بتركيب هذه المكينات التي انتشرت صورها بكثافة لا علاقة لها بأي حزب، بل هي شركة متعاقدة مع شركة آلفا وطلب منها تركيب cabinet on wheel وهي عبارة عن محطة نقالة على اطارات يمكن نقلها من مكان الى آخر بسهولة وكل ما تصدره من خدمات مدفوع، لذلك ليس هناك "واي فاي" مجاني.