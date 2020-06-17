أعادت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، فرض التعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك واجب ارتداء الأقنعة، والتزام العزلة لمن يطلب منهم ذلك، وكذلك حظر التجمهر في الأماكن العامة.

ووافق الكنيست، الليلة الماضية، بالإجماع على مشروع قانون تعديل أنظمة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا وذلك في القراءتين الثانية والثالثة على أن يكون العمل بهذه الأنظمة لمدة 45 يومًا.

وقبل المصادقة على مشروع القانون في الكنيست، تم التوصل إلى توافق في المواقف بين الائتلاف والمعارضة على بنود القانون وتعديل بعض منها.

وينص القانون الجديد على أن عقوبات انتهاك تعليمات الطوارئ سيعاقب بغرامات مالية وليس بأحكام سجن، كما كان واردًا في المسودة الأولية لمشروع القانون.