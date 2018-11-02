يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الجمعة على رأس وفد رفيع المستوى،للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم الذي ينعقد للسنة الثانية في مدينة شرم الشيخ،وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.