القضاء الجزائري يصدر 134 قرار منع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال

أصدر القضاء الجزائري 134 قرار منع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال. يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته.وأكدت مصادر قضائية منع 134 شخصية من السفر خارج البلاد احترازيا.

وتضم القائمة حسب ذات المصدر سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركة النفط إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبناءهم.

وكانت النيابة العامة قد نشرت بيانا صحفيا عن الشروع في تحقيقات ابتدائية.