استشهاد أول متظاهر في تظاهرات 25 تشرين الأول في العاصمة بغداد

استشهد أول متظاهر في تظاهرات 25 تشرين الأول في العاصمة بغداد.

وتوفي المتظاهر متأثراً بجراحه عند جسر الجمهورية وسط العاصمة.

وكانت القوات الأمنية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع في منع المتظاهرين من عبور الجسر الى المنطقة الخضراء.