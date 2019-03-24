عشرات المستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

استأنف عشرات المستوطنين، اليوم /الأحد/، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك،