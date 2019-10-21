المعتصمون في جونيه يسمحوا بمرور الجيش وسيارات الصليب الأحمر فقط

أكّد المعتصمون على الخط البحري في جونية أحقية مرور الجيش اللبناني وسيارات الصليب الاحمر والحالات المرضية الطارئة فقط. وطلبوا من السيارات العمومية عدم المرور او الاصرار على ذلك، لانهم لن يسمحوا بفتح الطريق، مشددين على استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب.